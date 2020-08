Opnieuw ontploffing in Deurne: "Alles wijst op granaat"

Maandagochtend ontplofte er opnieuw iets in de De Gryspeerstraat in Deurne. "Naar alle waarschijnlijkheid gaat het opnieuw om een granaat", zegt Sven Lommaert van de politie. "Er is wel wat schade, maar er zijn geen gewonden gevallen."

Sommige buurtbewoners werden uit hun slaap gewekt: "Ik heb niet meer geslapen tot nu van het lawaai. Ook mijn vrouw en mijn kinderen zijn opgestaan. Ze zijn veel te bang. Dat is echt hard!"

Anderen hebben er dan weer niets van gemerkt: "Ik zie dat er veel volk is en dat de politie alles heeft afgsloten. Blijkbaar is er een granaat ontploft. Ik vind dat wel erg, het is een beetje onveilig geworden hier hé."

De explosievenopruimingsdienst van het leger, DOVO, is ter plaatse gekomen en de politie sloot de straat af. Afgelopen weekend waren er al 2 explosies in Deurne en in Borgerhout werd ook een huis beschoten. Er wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu.