Dieven plukken 200 kilo druiven van wijndomein in Ieper: "Ik hoop dat ze er diarree van krijgen"

De dieven hebben in een paar uur tijd 50 tot 60 wijnranken kaalgeplukt. "Dit is broodroof", zegt Filip Decroix. Hij is de eigenaar van het domein. "Het is erg onrespectvol om iemands druiven te plukken. Die druiven zijn mijn inkomst. In totaal schat ik de verloren inkomsten op 1.200 euro."