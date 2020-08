Een regering vóór de deadline van 17 september, kan dat eigenlijk nog? "Het zit heel geblokkeerd"

Daar zijn een aantal redenen voor somt Desmedt op. "In dat scenario is CD&V niet echt noodzakelijk, ze kunnen dus minder wegen en zijn niet noodzakelijk voor een meerderheid. Daarnaast denken ze ook dat zo'n scenario de werking van de Vlaamse regering zal bemoeilijken, omdat ze op dat moment moeten samenwerken met N-VA op Vlaams niveau, terwijl N-VA op federaal niveau in oppositie zal zitten. Als laatste is er ook een grote verbondenheid tussen de twee partijen. N-VA heeft Wouter Beke van CD&V ook niet laten vallen toen hij onder vuur lag voor zijn aanpak van de coronacrisis." Kortom: "Het is moeilijk voor CD&V om zonder N-VA door te gaan, CD&V hoopt eigenlijk dat het verhaal tussen PS en N-VA een nieuw leven krijgt."