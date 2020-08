Enquête rond online leren: "Vlaamse onderwijs loopt voorop op vlak van digitaal oefenen"

In Vlaanderen werden meer webcasts opgenomen tijdens corona (50 pct) dan Europees (35 procent). Ook werden er meer leermaterialen gemaild: 73 procent in Vlaanderen tegenover 56 procent Europees. Instructievideo's werden in Vlaanderen ook meer gebruikt dan in Europa tijdens de coronaperiode (84 tegenover 70 procent). Pre-corona scoorden we met 36 procent slechter dan het Europese gemiddelde (46 procent). Hier werd dus een inhaalbeweging gemaakt.

Met het afnemen van digitale testen lag Vlaanderen met 22 procent iets achter op het Europese gemiddelde van 27 procent. Pre-corona werd dit in Europa al door gemiddeld 13 procent van de leerkrachten toegepast, tegenover slechts 6 procent in Vlaanderen. Dit Europese gemiddelde is dus nog niet helemaal ingehaald.