Fietsenmaker van Eddy Merckx sluit de deuren: "Kwaliteit en service lokten klanten uit het hele land"

Paul Godeau begon destijds zelf als wielrenner, maar vestigde zijn reputatie vooral achter de schermen als mecanicien. In 1980 ging hij aan de slag in de nieuwe fietsenfabriek van Eddy Merckx. Als mecanicien deed hij ook zes keer mee aan de Tour de France en als lid van de nationale ploeg begeleidde Paul negen wedstrijden van het WK wielrennen. "Ik was er bij toen Rudy Dhaenens wereldkampioen werd in Japan in 1990 en toen Johan Museeuw de regenboogtrui won in Lugano in 1996", herinnert Paul zich.