Fons van Hasselt uit Hoogstraten werd het slachtoffer van gaybashing: “Ik ben er heel angstig door geworden”

Zaterdagavond wordt van Hasselt plots aangevallen na een avondje op café. “Ik probeer me zoveel mogelijk te herinneren van die avond. Niet eenvoudig want ik ben er nog heel hard van onder de indruk. De avond was heel gezellig, maar onderweg naar huis werd ik opeens aangevallen. Ze riepen me na: ‘hier, onze vuile homo van Hoogstraten’. Plots: een klap op mijn neus. Dan heb ik even het bewustzijn verloren. Toen ik terug wakker werd, was er niemand meer op straat. Ik heb dus niet kunnen zien wie me heeft aangevallen”, vertelt van Hasselt.