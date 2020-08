Testcentrum in Jan Palfijn in Gent drijft capaciteit op tot 900 tests per week: "We hopen op burgerzin van mensen"

“We hebben geen zicht op wie waar naartoe is geweest. We hopen dat de Gentenaars voldoende burgerzin hebben om zich te laten testen”, aldus schepen van sociale zaken Rudi Coddens (SP.A). “De middelen zijn er en alleen zo kunnen we de besmettingen terugdringen.” Het aantal besmettingen daalt licht in Gent, maar zit vandaag met 33 besmettingen per 100.000 inwoners nog ruim boven de alarmdrempel van 20 op 100.000.