Gratis kajakken op Binnendijle in Mechelen in ruil voor opruimen afval

"Door de lockdownperiode heb ik veel meer in de stad gewandeld dan anders", vertelt Cloetens. "Zo heb ik ontdekt dat er toch nog behoorlijk veel zwerfvuil in onze Dijle terechtkomt. Vandaar het idee om daar iets aan te doen. Van 't één komt trouwens 't ander, want we hadden al een toffe buurtwerking omdat we allemaal graag "ons" Dijlepad willen onderhouden."