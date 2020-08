Griepvaccin pas vanaf 15 november beschikbaar voor het brede publiek, risicogroepen krijgen voorrang

Het griepvaccin is dit jaar misschien wel belangrijker dan andere jaren. Omdat het coronavirus nog steeds rondwaart, zou een piek in de griepepidemie kunnen samenvallen met een nieuwe piek in coronabesmettingen en op die manier de ziekenhuizen kunnen overbelasten.

Ook voor risicopatiënten kan een vaccin nu zeer belangrijk zijn, zegt Theeten. "Het coronavirus slaat toe op de luchtwegen en dat doet het griepvirus ook. Als je griep zou hebben en je zou daarna in contact komen met iemand die door corona is besmet, dan kan je twee keer besmet raken en is er veel meer kans dat je daar zwaar ziek van wordt. De kans is dan ook groter dat je twee keer zorgnood hebt, die de gezondheidszorg dan moet kunnen bieden."