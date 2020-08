Eerste herbesmetting officieel vastgesteld: 33-jarige ex-patiënt uit Hongkong test opnieuw positief op corona 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept mensen op om zeker niet te panikeren en vraagt om de ontdekking in zijn context te bekijken. "Wat we zien, is dat mensen die het virus oplopen een immuunreactie hebben. Wat we nog niet weten is hoe sterk die immuunreactie is of hoe lang die blijft. Dit geval in Hongkong zou een voorbeeld kunnen zijn van een herinfectie."