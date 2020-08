"Hij was ene van ons": verslagen reacties bij de dood van regisseur Robbe De Hert

"Robbe was een beetje van iedereen, hé? In Antwerpen was hij een soort volksheld, die ik alleen maar kan vergelijken met Wannes van de Velde of zo. Mensen die zowel in de high brow cultuurkringen hoog werden aangeschreven, maar die ook in elk volkscafé schouderklopjes kregen van een dokwerker bij wijze van spreken. Zo van : gij zijt ene van ons. Ja, hij was “ene van ons”. Zo gaan we hem onthouden."