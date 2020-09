Ivo heeft Parkinson en wandelt héél België rond om geld in te zamelen voor onderzoek

Gisteren werd het startschot gegeven in Oostende. En daar was Ivo niet alleen. "Het was fantastisch om te zien hoeveel vrienden, fans, familie en kleinkinderen ik rondom mij heb. 30 mensen hebben gisteren een hele dag meegestapt. Onderweg zwaaiden supporters naar ons. Iedereen was even 'Ivo' in onze groep, dat was zo leuk." En ook de komende dagen zal Ivo gezelschap krijgen. "Er stappen elke dag mensen mee, en ik heb sowieso een vaste vriend die elke wandeling meegaat. De anderen wisselen elkaar af zodat we altijd met drie à vier zijn." Vandaag stapt hij in de provincie Oost-Vlaanderen van Maldegem naar Sint-Laureins."