Jan Ypermanziekenhuis gebruikt "augmented reality" om knieprotheses te plaatsen: "Primeur in België"

De chirurg draagt een bril, vergelijkbaar met de ondertussen afgevoerde Google Glass. Daarop ziet de arts zowel de realiteit, de knie en het been, als referentie-assen waar de prothese moet komen.



Augmented reality is de technologie die gebruikt wordt bij onder andere het populaire Pokémon Go-spel. Tijdens dat spel zie je een virtueel diertje zitten op een bestaande bank in het park. Er wordt dus een beeld toegevoegd aan wat je effectief in realiteit kan zien. “Tijdens de operatie zijn dat geen virtuele dieren, maar wel lijnen”, zegt dokter François Hardeman. “Die lijnen worden geprojecteerd op het been van de patiënt. Ze helpen ons om de positie van de prothese accurater te bepalen.”

De techniek is ontwikkeld door een Frans bedrijf. Het is de eerste keer dat ze buiten Frankrijk gebruikt werd.