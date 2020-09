Kasteel van Gaasbeek sluit de deuren tot 2023 voor grote renovatie

Wie het kasteel van Gaasbeek in Lennik wil bezoeken, moet zich haasten. Want het kasteel gaat haar laatste week in, en sluit op 30 augustus de deuren tot 2023. "De renovatie van het kasteel maakt deel uit van een groot masterplan waar we nu al een aantal jaren mee bezig zijn", zegt Tess Thibaut, woordvoerster van Kasteel van Gaasbeek. "In een eerste fase werden al verschillende beschermde gebouwen in het park gerestaureerd."