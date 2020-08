De moeder van de "alternatieve feiten" verlaat het Witte Huis, hoe adviseur Kellyanne Conway Trump hondstrouw bleef

Twee dagen nadat een geluidsopname was opgedoken waarin Trump zich denigrerend uitlaat over vrouwen ("And when you're a star, they let you do it, you can do anything... grab them by the pussy"), springt Conway alweer in de bres voor haar team.



Conway vindt de Congresleden die Trump bekritiseerden ronduit hypocriet. "Sommige Congresleden - toen ik jonger en knapper was - drongen zich ongevraagd op aan meisjes, hun tong in de kelen van vrouwen stekend die dat niet wilden." Een jaar later omschreef ze die uitspraak als haar #metoo-moment, maar "niemand maalde erom gezien haar politieke (Republikeinse, red.) overtuiging."