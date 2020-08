Liveblog - Coronabesmettingen opnieuw gedaald tot gemiddeld 493 per dag, VS keurt behandeling met bloedplasma goed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat een nieuwe behandeling van COVID-19, de ziekte veroorzaakt door coronavirus, versneld is goedgekeurd. Het gaat over een behandeling met bloedplasma van mensen die hersteld zijn van de ziekte. Het zou anderen kunnen helpen, door de antilichamen in dat plasma. Maar het is (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat die methode werkt.



Ook in ons land lopen studies naar de werking van bloedplasma tegen COVID-19, onder meer door UZ Leuven. Professor Geert Meyfroidt leidt het onderzoek daar: "We werken samen met andere instellingen om gegevens te analyseren, maar pas op het einde van ons onderzoek gaan we kijken naar de resultaten. De techniek toepassen voor een behandeling buiten klinische proeven zouden wij niet doen."



Volgens Trump is het een historische doorbraak die veel mensenlevens kan redden. De therapie zou niet alleen zieken kunnen helpen, maar het plasma zou bijvoorbeeld ook preventief kunnen worden toegediend. Dankzij de antistoffen kunnen de ontvangers tijdelijk immuun kunnen worden gemaakt, waardoor ze minder ernstig of zelfs helemaal niet ziek worden.



Voor alle duidelijkheid: antistoffen uit iemand anders zijn plasma bieden slechts tijdelijke weerstand en kunnen een vaccin niet vervangen. In de VS hebben inmiddels 70.000 coronapatiënten een plasmabehandeling ondergaan.



