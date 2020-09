Man bedreigt Marc Van Ranst en brengt Hitlergroet, politie start onderzoek

Marc Van Ranst had het incident gemeld via sociale media. "In het station stapte een kerel op mij af want hij ging mij "kapotmaken omdat ik een linkse rat was". Hij is al heilhitlergroetend afgedropen. Arme man", schrijft Van Ranst. Op één van de foto's in het bericht is te zien hoe de man een Hitlergroet brengt. "Een werknemer van de NMBS is getuige", voegt Van Ranst er nog aan toe.