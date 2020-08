Minder onrustwekkende verdwijningen door lockdown tijdens coronacrisis: "Plots viel alles stil"

Of 2020 ook effectief zal eindigen als een jaar met het laagste aantal verdwijningen ooit, is nog maar de vraag. Sinds de lockdown afliep, is het aantal dossiers weer beginnen stijgen. "Naarmate het gewone leven terug hernam, zijn ook de dossiers teruggekomen", zegt Remue. "Want vandaag zijn we terug zoals voordien behoorlijk actief bezig met het ene na het andere dossier van een onrustwekkende verdwijning." Of er een inhaalbeweging komt, dat kan enkel de toekomst uitwijzen. "Het zou wel eens kunnen: donkere dagen, minder licht, mensen die zich realiseren dat er vanalles fout is gegaan. Ik denk dat er toch wel een aantal zaken op ons afkomen. Ik hoop van niet, maar het zou wel eens kunnen dat we de weerslag van corona op het vlak van hoe mensen er zullen mee omgaan nog moeten krijgen", aldus Remue.