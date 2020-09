Mini-bioscoop in Koksijdse frituur: "Eerst frietjes bestellen, daarna film bekijken"

Wie een bestelling plaatst bij frituur Friet & Co in Sint-Idesbald in Koksijde, kan ook plaatsen reserveren voor een filmavond. "We laten telkens 1 bubbel toe", zegt uitbater Ed Quintens. "Zo kunnen 5 à 6 mensen per keer een film bekijken. We zijn pas begonnen en heel wat mensen hebben al interesse."

"De bezoekers mogen zelf hun film kiezen", zegt Quintens. "We hebben heel wat beeldmateriaal ter beschikking. Ook films streamen is geen probleem. We kunnen alles uitzenden op een hele hoge resolutie. De lucht in ons bioscoopzaaltje wordt ook constant gezuiverd, wat niet onbelangrijk is in deze coronatijden."