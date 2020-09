Mogelijk geen assisenprocessen meer in Limburg tot 2021: "Misschien nog in december, anders januari"

Het is niet zeker of er dit jaar nog een zaak zal voorkomen in het hof van assisen in Limburg. "Door de coronacrisis werden alle zaken opgeschort tot in het najaar", vertelt Jo Daenen van het hof van beroep. "In september wordt de planning van de assisenzaken gemaakt. Daarin wordt verwacht dat er in december nog een zaak zal zijn in het hof van assisen in Tongeren, zo niet, zal het voor volgend jaar zijn."