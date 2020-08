Mogen grootouders de kleinkinderen ophalen? En gaan uitstappen door? Vragen en antwoorden over het nieuwe schooljaar

Als er een besmetting uitbreekt op een school, betekent dat niet dat de hele school meteen moet sluiten. Enkel de klas waarin de besmetting optreedt, moet meteen in quarantaine.

Vervolgens zullen de contactopspoorders traceren met wie de zieke leerling of leerkracht contact had. Er zijn twee soorten contacten: hoog risico contacten en laag risico contacten. Dat hangt af van de leeftijd en van de intensiteit van het contact. Was er een hoog risico contact met een besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen in quarantaine. Bij een laag risico contact mag je kind naar school blijven gaan.