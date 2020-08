Monster verslindt monster: te grote prooi werd ichthyosaurus 240 miljoen jaar geleden fataal

Daar kwam verandering in toen in 2010 een uitzonderlijk fossiel werd gevonden in de Guizhou-provincie in het zuidwesten van China. Het was een soort ichthyosaurus, een Guizhouichtyosaurus, en de onderzoekers ontdekten een grote uitstulping van andere beenderen in de buik van het dier.

Na onderzoek bleek dat de kleinere beenderen toebehoorden aan een ander in zee levend reptiel, Xinpusaurus xingyiensis, dat behoort tot een groep van reptielen die thalattosaurussen genoemd worden. Xinpusaurus leek meer op een grote hagedis, een komodovaraan bijvoorbeeld, met 4 ledematen met zwemvliezen om te zwemmen.

"We hadden nog nooit aan elkaar hangende overblijfselen van een groot reptiel gevonden in de maag van enorme roofdieren uit de tijd van de dinosaurussen, noch bij mariene reptielen, noch bij dinosaurussen", zei paleontoloog Ryosuke Motani, professor aan de University of California, Davis en een van de auteurs van de studie over het fossiel. "We hebben altijd vermoed, door de vorm van de tanden en het ontwerp van de kaken, dat deze roofdieren zich met grote prooien moeten hebben gevoed, maar nu hebben we direct bewijs dat ze dat inderdaad deden."

De Guizhouichthosaurus was bijna 5 meter lang, en de onderzoekers berekenden dat zijn prooi zo'n 4 meter lang was, waarbij opgemerkt moet worden dat thalattosaurussen wel een slanker lichaam hadden dan ichthyosaurussen.

Het lijkt erop dat het laatste maal van de ichthyosaurus het middelste deel van de thalattosaurus is geweest, van zijn voor- tot zijn achterpoten. Interessant is wel dat in de buurt een fossiel is gevonden van wat het staartgedeelte van de thalattosaurus lijkt te zijn.