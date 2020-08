Natuurgebied de IJzermonding in Nieuwpoort stinkt naar rottende vis

Het lijkt er dus op het probleem verplaatst is. Het idee was natuurlijk dat alle dode vissen en het eendenkroos, dat zijn die hele kleine, drijvende, groene waterplantjes, gewoon in de zee zouden stromen. Maar dit weekend was het springtij. Dat betekent dat het water extreem hoog opkomt. En dus zijn al die dode vissen en die plantjes in het natuurgebied de IJzermonding, vlakbij de zee, blijven liggen. Het stinkt daar nu ook enorm.

“Natuurpunt is niet akkoord met de aanpak”, zegt Luc David van Natuurpunt Westkust. Het is de bedoeling dat wanneer er zulke zaken gebeuren, er aan de bron wordt gewerkt en niet aan de monding. Hier moest dat dus aangepakt worden in de kanalen. Dus eigenlijk moet het probleem hier in de kanalen aangepakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door het eendenkroos en de dode vissen te gaan opscheppen. En het niet zomaar lozen richting de zee.”