Nog de hele week hinder op de ring rond Lier door plaatsing van fietserstunnel

Om fietsers vlot van Antwerpen tot in het centrum van Lier te kunnen laten rijden via de fietsostrade F11, is er bij Lier nog een fietserstunnel en een brug nodig. Het afgelopen weekend is gestart met het plaatsen van de tunnel onder de ring. Daarvoor is de ring zelf plaatselijk afgesloten. Dat veroorzaakte al heel wat verkeershinder.

Er was ook veel kritiek op de omleiding die gevolgd moet worden, omdat andere mogelijke sluipwegen in de buurt ook afgesloten zijn. Dat is een bewuste keuze, zegt schepen voor mobiliteit Bert Wollants (N-VA): "Als je door de wijk zou rijden, kom je op exact dezelfde pijnpunten terecht. Dat zijn de ovonde aan de Antwerpsesteenweg of de lichten aan de Antwerpsestraat. Die omweg levert dus geen voordeel op. Integendeel: je dreigt een aantal andere kruispunten vast te zetten, zodat het nog moeilijker wordt."

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werkzaamheden vrijdagochtend achter de rug moeten zijn.