Terug naar school na corona: onderwijskoepels willen leerlingen evalueren op achterstand en mentale toestand

De onderwijskoepels willen graag snel een overzicht krijgen van welke leerlingen welke noden hebben, en raden de scholen daarom aan om hun leerlingen te evalueren bij het begin van het schooljaar. Hoe de leerkrachten dat precies doen, kunnen ze zelf kiezen. "Er is een heel gamma aan mogelijkheden. Het kan gaan om testen, maar evengoed ook groepswerken of gesprekken", zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs. "We weten dat er grote verschillen zullen zijn tussen wat leerlingen verworven hebben. Het is een gebruik dat we ook in andere schooljaren hebben. Nu zal dat intenser gebeuren. We moeten weten waar er extra ondersteuning nodig is en waar we op moeten focussen om het leren te kunnen verderzetten."