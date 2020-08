Oostende versoepelt mondmaskerplicht: niet meer op strand, alleen in stadscentrum en op dijk

Op het strand kan je nu dus wandelen zonder mondmasker. Tommelein: "Wij waren de enige badstad met een mondmaskerplicht op het strand. We vonden dat nodig, vooral omwille van de populaire stranden ter hoogte van het centrum. En er is gebleken dat het ook effectief nodig was, want het was er heel druk." Het laatste weekend van de zomervakantie wordt er geen goed weer verwacht, dus zal het niet druk worden op de stranden.