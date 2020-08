Opnieuw lange wachtrijen aan Brantano-winkels

ACV Puls blijft door de grote interesse van de consument dan ook ongerust over de veiligheid voor het winkelpersoneel en de bezoekers, en roept het personeel op om in geval van nood onmiddellijk de politiediensten in te schakelen. Een winkel kan ook (tijdelijk) gesloten worden door het personeel tot de situatie genormaliseerd is.

Over de overname van Brantano verwacht De Scheemaeker ten laatste morgen/dinsdag duidelijkheid. De vakbondsman is "eerder pessimistisch" over het aantal winkels dat overgenomen zou worden. "Ik vrees dat het slechts over een 30- à 40-tal winkels zal gaan."