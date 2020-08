Politie legt feestje met minderjarigen stil in Veltem bij Herent

Een interventieploeg die in de nacht van zaterdag op zondag op patrouille was, merkte in de vroege ochtend op dat er heel wat activiteit was in en rond een woning in Veltem.

Toen de agenten van naderbij gingen kijken, troffen ze buiten aan de woning een man op de grond aan die duidelijk onder invloed was van alcohol. De agenten gingen vervolgens aan de achterzijde van de woning poolshoogte nemen, en stelden vast dat er in het huis een feestje aan de gang was. Er waren immers meerdere personen aanwezig, en niemand bleek een mondmasker te dragen.

Na contactname met het parket werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij de politie 14 mensen aantrof. Tien van hen bleken minderjarig. Tegen alle aanwezigen werd een proces-verbaal opgesteld wegens het schenden van de corona-maatregelen.