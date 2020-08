Politie Mechelen betrapt 33 nachtbrakers: "Nachtklok is blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen"

In de politiezone Mechelen-Willebroek kregen 33 mensen afgelopen weekend een boete omdat ze geen geldige reden hadden om 's nachts op straat te zijn. De nachtklok is nochtans al bijna een maand van kracht in de provincie Antwerpen. "Het is spijtig dat heel wat mensen nog altijd niet begrepen hebben dat de nachtklok belangrijk is in de strijd tegen COVID-19", klinkt het bij de politie.