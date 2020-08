Politiedrones houden toezicht op zondagsmarkt in Anderlecht

De zondagsmarkt op het terrein van het slachthuis is de grootste in het land. Er mogen zich als gevolg van de coronacrisis maar 3.200 mensen op het terrein bevinden. Veertien agenten lopen op het terrein rond. "Maar zij kunnen op het enorme terrein natuurlijk niet alles zien", vertelt Kathleen Cali van de politiezone Brussel Zuid. "We wisten dat de collega's van de zone Brussel-hoofdstad en Elsene drones van de Federale Politie gebruikten voor toezicht boven het Terkamerenbos. Daarop hebben wij de Federale Politie gevraagd of ze die drones ook bij ons wilde inzetten", verduidelijkt Cali.