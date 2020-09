Regisseur Adil El Arbi brengt film 'Patser' naar jongeren in Gentse volkswijk

Film Fest Gent en de Plantrekkerij, een socio-culturele organisatie, nodigden afgelopen weekend topregisseur Adil El Arbi uit om z’n film ‘Paster’ (2018) in te leiden tijdens een openluchtvertoning in de volkswijk Nieuw Gent. El Arbi schopte het intussen tot Hollywood-regisseur maar van sterallures was geen sprake. Hij daagt ruim een uur voor de voorstelling op en maakt uitgebreid kennis met de jongeren van Nieuw Gent. “Ik had hem al eens ontmoet nadat ‘Black’ (2015) uitkwam”, vertelt Yousri (25). “Hij is heel is chill. Alsof hij effectief van de wijk is.” Twee jongeren uit de buurt kregen voor de voorstelling ook de kans om El Arbi te interviewen. Eén van hen is binnenkort zelf te zien in ‘Cool Abdoul’, een film over het de Gentse bokser Ismail ‘Cool’ Abdoul.