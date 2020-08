Regisseur Robbe De Hert (77), "enfant terrible" van de Vlaamse cinema, overleden

Robin De Hert (zijn echte naam) is een zeemans- én een oorlogskind. Hij wordt in 1942 geboren in Groot-Brittannië. Na de oorlog keert het gezin terug naar Antwerpen. Als tiener is hij grote fan van James Dean. Hij krijgt een camera in handen en op dat moment weet hij al dat hij filmster wil worden of films wil maken. Op advies van de school sturen zijn ouders hem echter naar de vakschool om elektricien te worden, zoals hij hieronder vertelt:

