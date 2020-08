Rellen in stadje in Amerikaanse staat Wisconsin nadat politie daar een zwarte man had neergeschoten

De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Het is niet duidelijk waarom de politie geschoten heeft. De drie agenten zijn onmiddellijk op non-actief geplaatst en er is een onderzoek naar de omstandigheden gestart. De gouverneur van Wisconsin Tony Evers heeft het incident veroordeeld. Volgens gouverneur Evers is het slachtoffer "niet de eerste zwarte die genadeloos wordt neergeschoten of gedood door agenten".

Heel snel gingen de beelden rond op sociale media en trokken honderden woedende mensen naar het politiekantoor van Kenosha. Onderweg kwam het tot rellen en werden auto's en een bibliotheek in brand gestoken.

De VS is al maanden in beroering nadat daar een zwarte man, George Floyd, was gedood door de politie, terwijl er geen bedreiging leek voor de agenten. De nieuwe schietpartij zal wellicht het protest tegen racisme en politiegeweld in de VS aanwakkeren en dat met verkiezingen voor de deur.