Republikeinen nomineren Donald Trump officieel als kandidaat-president op eerste dag van Conventie

De Amerikaanse president Donald Trump krijgt zoals verwacht opnieuw de nominatie voor de Republikeinse partij voor de presidentsverkiezingen. De Republikeinse afgevaardigden hebben dat via stemming bevestigd op de eerste dag van de Republikeinse Conventie in Charlotte, North Carolina. Anders dan de Democratische Conventie is het evenement niet volledig digitaal, maar gaan veel speeches wel in levende lijve door.