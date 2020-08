Sonia Gandhi stapt op als voorzitter Congrespartij in India: einde van de Nehru-Gandhi-dynastie?

India is een republiek, maar werd bijna een halve eeuw geregeerd als een keizerrijk onder een dynastie. De eens zo machtige Congrespartij was de motor achter de strijd voor de onafhankelijkheid van India en is al bijna zes generaties verbonden met de Nehru-Gandhi-familie, waarin Sonia getrouwd is. Stamvader was Motilal Nehru die begin de 20e eeuw een van de leidende figuren van het Congres was. Zijn zoon, Jawaharlal Nehru, nam die rol over en werd in 1947 de eerste premier van het onafhankelijke India.