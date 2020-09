Grootste sportschool van Vlaanderen opent op splinternieuwe Hasseltse campus

Hasselt huisvest voortaan de grootste sportschool van Vlaanderen. 650 leerlingen starten op 1 september op de gloednieuwe campus in de Limburgse provinciehoofdstad, waar ze keuze hebben tussen 17 sporten en de topsport golf. De GO! Next sportschool is bovendien de eerst school waar men sport en studie kan combineren vanaf 12 jaar.