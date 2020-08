Veel materiële schade door krachtige storm in Cuba

De storm kwam aan land in het oosten van Cuba en ging gepaard met windstoten tot 146 kilometer per uur. Op zee waren er golven tot 3 meter. De wind veroorzaakte veel materiële schade, zoals afgerukte daken en omgewaaide bomen.

Maar van menselijke slachtoffers is nog geen sprake. Eerder had de storm wel al 12 doden geëist in Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Zo'n 120.000 mensen zijn geëvacueerd in de steden Guantanamo en Santiago de Cuba. Ze werden naar schuilplaatsen gebracht, die tegen sterke wind bestand zijn. Vermoedelijk zal de storm tegen vanmiddag de hoofdstad Havanna bereiken. Dinsdag zou de stom het land verlaten.