Strandstewards waken al de hele zomer over coronamaatregelen: "Altijd vriendelijk blijven, is de boodschap"

De Haan zet jobstudenten is als strandsteward. Ze vragen de mensen om rechts te houden op de dijk en een mondmasker te dragen. Op het strand zelf waken ze over de social distancing. Ze tellen ook het aantal mensen op het strand.

Celeste Vandenheede is een studente van 21: "Dat tellen doen we met een app op onze smartphone. Je moet ingeven hoeveel mensen naar het strand gaan. Helemaal nauwkeurig is dat misschien niet, maar het geeft wel een beeld van de drukte." De tellingen dienen om in te grijpen als er te veel mensen op het strand dreigen te zitten. "Vooral bij hoog water wordt het erg druk, omdat er dan maar weinig vrije ruimte op het strand overblijft."

In De Haan moest de politie enkele keren een strandzone afsluiten, omdat er te veel volk was om de social distancing te kunnen garanderen. "Sommige mensen luisteren niet altijd naar ons, maar eigenlijk valt het mee. Je moet wel tegen kritiek kunnen. Zo was er iemand die het strand met een concentratiekamp van WO II in Polen vergeleek. Iemand anders vroeg zich af of er van democratie nog sprake was. Dan komt het erop aan om vriendelijk te blijven. Als het te erg wordt, is er nog altijd de politie. Er passeren vaak agenten te paard op het strand. En die dwingen gezag af."