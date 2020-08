Tractor van 50 jaar oud gestolen in Diksmuide: "Beloning van 1.000 euro voor eerlijke vinder"

De tractor van André Martens (66) uit Zerkegem stond langs een veld in Oostkerke bij Diksmuide om water weg te pompen na wateroverlast. Martens runt samen met zijn zoon een grond- en kraanwerkersbedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. De gestolen tractor is een Fendt van het bouwjaar 1972. Het voertuig is dus bijna 50 jaar oud. "Ik wil mijn tractor zo graag terug", zegt André. "Die tractor betekent erg veel voor mij."

Dochter Charlotte plaatste een opsporingsbericht voor de gestolen tractor op Facebook en dat werd al meer dan 300 keer gedeeld. “Aan de tractor hing een pomp die aan het draaien was en de sleutels staken niet op het slot", zegt ze. "Wie steelt er nu een tractor? En dan nog zo’n oud exemplaar. De Fendt was wel nog maar net volledig hersteld en nagekeken. Daar kroop ook behoorlijk wat werk in. Bovendien maakt het niet uit of die tractor nu 1 maand of bijna 50 jaar oud is. Je blijft van andermans gerief af, punt. Papa is 66 jaar oud, maar werkt elke dag nog van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Het verlies van een tractor geeft altijd problemen.”