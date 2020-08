"Twee leden van de overgangsraad van de oppositie opgepakt in Wit-Rusland": begin van nieuwe repressie?

Tichanovskaja ontkent dat de overgangsraad de macht wil grijpen. Volgens haar is het net de bedoeling van de raad om een instrument te hebben om de dialoog met het regime op te starten.

Haar eerste objectief is de vrijlating van de politieke gevangenen. Daarna wil ze komen tot nieuwe en meer eerlijke verkiezingen. Opvallend is dat ze zelf geen kandidaat meer zou zijn, maar haar echtgenoot zou dat wel kunnen worden. Wel wil ze dan blijven werken aan de mensenrechten in haar land. Haar man Sergej was overigens presidentskandidaat, maar werd daarna gearresteerd en moest zijn kandidatuur intrekken. Hij zit nogal in de cel.