Unizo Mechelen begeleidt zelfstandigen die het moeilijk hebben: "Op tijd helpen om erger te voorkomen"

Het project vervangt tijdelijk de klassieke netwerkevents die zijn weggevallen door de coronacrisis. "Unizo wil ondernemingen helpen die het momenteel moeilijk hebben", vertelt Carl Van Dyck van Unizo. “Eerst en vooral willen we een luisterend oor bieden, want bij sommige zelfstandigen gaat het het zeer moeilijk. We willen op tijd kunnen helpen om nog erger te voorkomen. Vanuit Unizo willen we dan ook de nodige ondersteuning bieden, onder andere via onze begeleidingstrajecten.”