Vanaf september 400 bezoekers welkom tijdens Last Post in Ieper, maar: "Hoe gaan we dat op veilige manier organiseren?"

Voor de coronacrisis stonden er dagelijk 500 tot 1.000 mensen mee te volgen met de Last Post in Ieper. Nu zijn er maar 200 toeschouwers toegelaten, maar vanaf september versoepelen de maatregelen en mogen er weer 400 mensen naar evenementen in openlucht. De vraag is alleen hoe ze dat kunnen organiseren onder de Menenpoort, want daar is niet zo veel plaats.

"Momenteel staan er ongeveer 140 mensen onder de Menenpoort en een stuk of 60 mensen net buiten die poort", zegt Benoit Mottrie van The Last Post Association. "Het plan is om extra mensen net buiten de Menenpoort te laten staan. We spreken in totaal over 100 mensen. Ook aan de binnenkant van de stad willen we extra toeschouwers toelaten. Op die manier staan ze buiten de Menenpoort, maar kunnen ze de ceremonie wel zien en horen."

Een van de praktische problemen is dat er buiten dan ook plaatsen aangeduid moeten worden, op anderhalve meter van elkaar.