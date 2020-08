Nederlandse schoenenketen vanHaren neemt 43 winkels van Brantano in ons land over

In Nederland heeft vanHaren 143 winkels. De schoenenketen behoort tot de DEICHMANN-groep, marktleider in de Duitse en Europese schoenendetailhandel. DEICHMANN SE is opgericht in 1913. Het bedrijf is marktleider in de Europese schoenendetailhandel en is wereldwijd actief in 31 landen. Dat is goed voor 43.000 medewerkers, meer dan 4.200 winkels en 40 online winkels.

Brantano maakte deel uit van modegroep FNG, die eind vorige maand het faillissement heeft aangevraagd. FNG ging gebukt onder een zware schuldenlast, het gevolg van een te weinig doordachte overnamepolitiek.

Vorige week raakte al bekend dat de familiale holding Claes Retail Group (CRG), bekend van JBC en Mayerline, de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge zou overnemen, twee andere dochters van FNG.