Veel minder kandidaten voor toelatingsproef arts-tandarts

Nieuw dit jaar is ook dat iedere deelnemer voor een pc zal zitten, het examen verloopt digitaal en dus niet schriftelijk zoals vroeger. En de studenten moeten minder stof instuderen, met name minder wiskunde. Dat heeft ermee te maken dat als gevolg van corona niet alle stof op school gezien is. “Maar”, zegt minister Weyts, “het examen zal even moeilijk zijn.”