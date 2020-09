Verdachte (19) opgepakt voor bermbranden vlakbij station Heist-op-den-Berg

Sinds zaterdag moest de brandweer vijf keer uitrukken voor berm- of vegetatiebranden in de buurt van het station van Heist-op-den-Berg. Sommige brandhaarden verspreidden zich over ruim 100 meter. Bij één van de branden kon de brandweer op het nippertje verhinderen dat de vlammen oversloegen naar een aanpalende woning. Daarbij viel ook één lichtgewonde.

De branden bleken aangestoken te zijn. Tijdens het onderzoek kwam een jongeman van 19 uit Heist-op-den-Berg in beeld. Hij werd intussen opgepakt. De onderzoeksrechter zal beslissen of hij in de cel moet blijven. De verdachte is geen onbekende bij de politie.