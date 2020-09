Wat met corona in studentenkoten? Gentse verhuurder studentenkamers voorbereid voor nieuw academiejaar 

Een private verhuurder van ruim 3.000 studentenkamers in Gent heeft zich voorbereid om de komst van studenten veilig te laten verlopen. Het nieuwe academiejaar start in de loop van september. Maar door het coronavirus is het kotleven niet hetzelfde als andere jaren. "Studenten moeten in dezelfde bubbel blijven, met 1 keuken. En als iemand besmet raakt moeten ze allemaal in quarantaine", zegt Diederik Van Neste van Upkot in Gent.