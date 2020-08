Volgens Duitsland is de Russische opposant Aleksej Navalny "vrij waarschijnlijk" vergiftigd

Over de gezondheidssituatie van Navalny is niet veel bekend, maar volgens vertrouwelingen zou hij het incident wellicht wel overleven. Of hij volledig herstelt en hoe lang dat zal duren, is niet duidelijk, maar wellicht is Navalny wel een tijdje uit de politiek afwezig. Navalny -een bekend criticus van president Vladimir Poetin- is enkele dagen geleden ziek geworden op een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij werd nadien opgenomen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk, maar is dus nu in Berlijn. Volgens zijn entourage is hij vergiftigd, wat wel vaker gebeurt met politici en journalisten in Rusland.