Brandweer reanimeert ook katten en honden: "We proberen vooral zuurstof toe te dienen"

"Bij een brand moeten we inderdaad regelmatig huisdieren redden", zegt Kristof Geens van Brandweerzone Antwerpen. "Als honden of katten niet bij bewustzijn zijn, doen we er alles aan om ze weer tot leven te wekkken. Waar we heel sterk op inzetten, is het toedienen van een overvloed aan zuurstof. We zetten dan een maskertje op de snuit van het dier. Als we binnen enkele minuten extra zuurstof kunnen toedienen, is er een grote kans op overleven. Al hangt dat ook af van de dikte van de rook en hoe lang het dier eraan is blootgesteld. Vannacht bijvoorbeeld was het katje er te erg aan toe en kon onze hulp niet meer baten." Ook de eigenares van het beestje is overleden aan haar brandwonden.