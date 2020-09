Yoga tegen coronastress. Bewegingstherapeut Sarah Sprangers uit Leopoldsburg: “Het helpt om het lichaam weer zacht te maken”

Eerst was het uit veiligheidsoverwegingen dat Sarah haar yogalessen verhuisde van de sporthal naar haar eigen tuin in Leopoldsburg. Maar al snel kwam ze er achter dat de tuin in z’n geheel prettiger is om yoga te doen. “Je zit in het groen, voelt de grond en de wind, en dat is zo’n meerwaarde dat ik ook in het najaar en winter buiten wil blijven les geven”, zegt ze. “Als het koud is, trekken we een extra trui aan en bij regen gaan we onder een afdak zitten.”