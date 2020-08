Zeker 14 doden bij twee bomaanslagen in het zuiden van de Filipijnen

Bij de aanslagen zijn zeker 14 doden en 75 gewonden gevallen. De meesten onder hen zijn militairen, maar er zijn ook kinderen onder de slachtoffers. De aanslag is nog niet opgeëist, maar gezien de werkwijze en de plaats wijst de regering de moslimterreurgroep Abu Sayyaf met de vinger. Die groep heeft zich geschaard achter het netwerk van de terreurgroep IS en werft vooral onder de moslimminderheid in het overwegend katholieke land.

Abu Sayyaf is vooral actief in het zuiden van de Filipijnen, waar de meeste moslims wonen. Het gaat dan om het grote eiland Mindanao en de kleinere eilandjes in de Sulu-zee, zoals Jolo. Naast bomaanslagen voert de groep ook ontvoeringen voor losgeld en onthoofdingen uit. Onlangs is een gevreesde leider van Abu Sayyaf opgepakt nadat hij eerder gewond was geraakt.